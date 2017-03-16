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05:44 (мск), источник: Губерния онлайн

Студент техникума в Хабаровском крае избил детдомовца, требуя денег

Вымогателя приговорили к условному сроку.

Ванинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении учащегося техникума. Молодой человек признан виновным в вымогательстве с применением насилия, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Инцидент произошел в октябре 2016 года. Студент техникума, бывший воспитанник детдома, приехал в родное учреждение. Заметив во дворе 14-летнего подростка, подсудимый потребовал у него 100 рублей. Денег у мальчика не оказалось, и тогда злоумышленник отправил его на поиски необходимой суммы, угрожая избить, если денег не будет.

Мальчик, опасаясь угроз взрослого парня, вынужден был попрошайничать, но нужную сумму собрать так и не смог. Вечером этого же дня подсудимый несколько раз ударил подростка по лицу и телу, потребовав найти и принести ему деньги.

Потерпевший обратился за помощью к своей старшей сестре, которая довела информацию до директора детского дома и вызвала сотрудников полиции.

В УМВД завели уголовное дело по статье «Вымогательство с применением насилия».

Суд поддержал позицию обвинения и приговорил вымогателя к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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