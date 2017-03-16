В Ачинске закрыли кафе, в котором произошла перестрелка

В Ачинске приостановлена деятельность кафе, в котором 12 марта произошла перестрелка. Об этом 15 марта рассказали в пресс-службе полиции.

Напомним, хозяин кафе «Лондон» поругался с компанией отдыхавших молодых людей. Поводом для ссоры стали разногласия в коммерческих вопросах. Спустя некоторое время конфликтующие стороны вышли на улицу. После этого 56-летний подозреваемый достал из машины охотничье ружье «Рысь» и выстрелил в толпу парней. Пуля попала в живот одному из молодых людей. 27-летнему парню оказали медицинскую помощь, сейчас его жизнь вне опасности.

Деятельность кафе была приостановлена в судебном порядке по инициативе полиции и администрации Ачинска. Сейчас решается вопрос о сносе постройки.

Отметим, местные жители неоднократно жаловались на то, что увеселительное заведение нарушает тишину. Кроме того, в этом году в кафе был выявлен факт незаконной продажи алкоголя.