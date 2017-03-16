По факту избиения школьницами одноклассника в Приангарье СКР начал проверку

По факту избиения школьницами одноклассника в Иркутской области СКР проводит проверку. Об этом «АиФ-Иркутск» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

На днях социальные сети шокировало видео, где три школьницы избили одноклассника. Инцидент произошел в Шелеховском районе на пьяной вечеринке в преддверии 8 Марта. Несовершеннолетние обмотали руки полотенцем, чтобы не оставить следов на лице подростка. Мальчик пытался словесно договориться с девочками. Все произошедшее снималось на видео.