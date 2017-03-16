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05:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Двух пропавших школьников ищут всем миром в Хабаровске

Девочка перестала выходит на связь 12 марта, мальчик — в минувший вторник.

Хабаровск, 16 марта, AmurMedia.

Сразу двое подростков — 13-летний Сергей Глушич и 15-летняя Анжелика Максимова — пропали накануне в Хабаровске. В настоящее время несовершеннолетних ищут в краевом центре их родные, сотрудники полиции и волонтеры, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель хабаровского поисково-спасательного отряда «Амур-Поиск» Сергей Савельев.

Как следует из ориентировки, выложенной на странице организации в социальной сети «Одноклассники», Анжелика пропала еще на прошлой неделе, в воскресенье. Последний раз девочку видели в районе торгового центра «Сингапур». Сергей исчез в Южном микрорайоне Хабаровска в минувший вторник, 14 марта.

— В настоящее время поиск подростков продолжается. Информация к нам поступает, но мы ее не распространяем. Поэтому до момента, пока дети не будут найдены и возвращены родителям, подробности поисков мы не комментируем. Единственное, о чем могу сказать — никакой связи между пропавшими детьми нет. Просто к нам поступили сразу две заявки с просьбой о помощи из разных отделов полиции, — сказал Сергей Савельев.

Все, кто располагает какой-либо информацией о пропавших детях либо хочет присоединиться к поискам, могут обращаться по телефонам горячей линии ПСО «Амур-Поиск» 8−909−857−63−00, 8−909−870−02−03 или 02.

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