Двух пропавших школьников ищут всем миром в Хабаровске

Хабаровск, 16 марта, AmurMedia.

Сразу двое подростков — 13-летний Сергей Глушич и 15-летняя Анжелика Максимова — пропали накануне в Хабаровске. В настоящее время несовершеннолетних ищут в краевом центре их родные, сотрудники полиции и волонтеры, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель хабаровского поисково-спасательного отряда «Амур-Поиск» Сергей Савельев.

Как следует из ориентировки, выложенной на странице организации в социальной сети «Одноклассники», Анжелика пропала еще на прошлой неделе, в воскресенье. Последний раз девочку видели в районе торгового центра «Сингапур». Сергей исчез в Южном микрорайоне Хабаровска в минувший вторник, 14 марта.

— В настоящее время поиск подростков продолжается. Информация к нам поступает, но мы ее не распространяем. Поэтому до момента, пока дети не будут найдены и возвращены родителям, подробности поисков мы не комментируем. Единственное, о чем могу сказать — никакой связи между пропавшими детьми нет. Просто к нам поступили сразу две заявки с просьбой о помощи из разных отделов полиции, — сказал Сергей Савельев.