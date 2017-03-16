В Омске полицейский потребовал полтора миллиона взятки с местного предпринимателя

Кроме того, возбуждено дело и в отношении омича, подозреваемого в посредничестве.

«По предварительным данным, сотрудник Омского ЛУ МВД России в целях получения взятки в сумме 1500000 рублей от одного из местных предпринимателей за прекращение проведения оперативных мероприятий в отношении него и беспрепятственное продолжение предпринимательской деятельности привлек одного из своих знакомых в качестве посредника в передаче взятки, который сообщил предпринимателю требования сотрудника полиции», — сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Предприниматель же обратился к стражам порядка с заявлением о вымогательстве у него взятки. 13 марта предприниматель под контролем сотрудников УФСБ России по Омской области передал часть ранее оговоренной суммы взятки в размере 500 тысяч рублей посреднику, который в этот же день при встрече с подозреваемым передал ему 400 тысяч рублей, оставив 100 тысяч рублей себе в качестве вознаграждения.

Непосредственно после передачи денежных средств преступные действия оперуполномоченного и посредника были пресечены сотрудниками УФСБ России по Омской области.

В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.