Четверо детей отравились угарным газом
В настоящее время их жизни и здоровью уже ничего не угрожает.
В настоящее время их жизни и здоровью уже ничего не угрожает.
Полицейские устанавливают обстоятельства массового отравления детей в Идринском районе — четверо детей в возрасте от 4 до 7 лет отравились угарным газом по вине взрослой женщины. Об этом 16 марта сообщили в
Сообщение о ЧП поступило в полицию из больницы, куда госпитализировали малолетних с признаками отравления угарным газом. Выехавшая на место происшествия
В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Известно, что семья характеризуется положительно. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.