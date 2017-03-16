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06:33 (мск), источник: Newslab.ru

Четверо детей отравились угарным газом

В настоящее время их жизни и здоровью уже ничего не угрожает.

Полицейские устанавливают обстоятельства массового отравления детей в Идринском районе — четверо детей в возрасте от 4 до 7 лет отравились угарным газом по вине взрослой женщины. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Сообщение о ЧП поступило в полицию из больницы, куда госпитализировали малолетних с признаками отравления угарным газом. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что дети находились в доме вместе с родственницей, которая нарушила правила пожарной безопасности при эксплуатации печеного отопления — забыла открыть задвижку трубы.

В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Известно, что семья характеризуется положительно. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

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