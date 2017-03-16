В Красноярском крае стремительно сокращается популяция нельмы

Популяция ценного вида северной рыбы — нельмы — в Красноярском крае за 30 лет уменьшилась в 10 раз, сообщает ТАСС. Для спасения «Царь-рыбы» Енисея от исчезновения ученые предлагают самые различные меры, вплоть до полного запрета ее вылова в местах нерестилища выше поселка Казанцево на севере края.

«Популяция нельмы по сравнению с 1980 годом сократилась с 600 тысяч до 60 тысяч особей», — сообщил ученый-ихтиолог НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов Владимир Заделенов.

Ученый считает, что для спасения нельмы необходимо вести искусственное воспроизводство, зарыбление Енисея, а на севере Красноярского края создавать заповедники и заказники.

Нельма — самый крупный представитель семейства сиговых. Вес некоторых особей может достигать 50 кг. Это хищник, который питается исключительно другими рыбами, поэтому мясо нельмы особенно ценное. Ранее сообщалось, что власти Таймыра продлили действие запрета на вылов ценных пород рыбы — нельмы и осетра. На добычу других пород рыбы введены квоты.