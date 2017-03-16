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06:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Бойцы Росгвардии в Приморье задержали пьяных угонщиков с опережением

Сотрудники вневедомственной охраны в Приморье обнаружили угнанный автомобиль еще до заявления потерпевшего, сообщает ИА Дейта.


В Арсеньеве наряд группы задержания вневедомственной охраны после полуночи узнал о том, что по ул. Октябрьской передвигается подозрительная Toyota Corolla Spacio. По информации Госавтоинспекции, водитель иномарки, возможно, был пьян.

При тщательном осмотре близлежащих улиц бойцы Росгвардии заметили нужный автомобиль. Toyota стояла во дворе дома на ул. Вокзальной с выключенными фарами.

При виде выходящих из патрульного автомобиля сотрудников вневедомственной охраны водитель резко набрал скорость и попытался скрыться. Для задержания бойцы Росгвардии начали погоню, в которой водитель Toyota не справился с управлением и врезался в патрульный автомобиль. Из машины выбежали двое мужчин, которые были задержаны.

Выяснилось, что 18-летние жители села Яковлевка не просто были пьяны, но и не имели документов на автомобиль. При осмотре Toyota на водительской двери были замечены следы взлома замка.

На место происшествия прибыл наряд ГИБДД, установивший владельца автомобиля. Впоследствии хозяин иномарки написал заявление об угоне.

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