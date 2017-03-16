В Новосибирске в аварии пострадали два водителя
При развороте один из водителей проигнорировал зеркало заднего вида.
При развороте один из водителей проигнорировал зеркало заднего вида.
ДТП произошло в центре мегаполиса. Хэтчбек Nissan Tino врезался в Ford Focus.
В группе Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54» рассказали: «Вчера ночью водитель Ниссана ехал по Вокзальной магистрали в сторону площади Ленина. В это время водитель Форда начал разворачиваться со второго ряда, но не посмотрел есть ли за ним
Также сообщили, что основной удар пришёлся на сторону владельца Форда. В результате аварии обе его двери вмяты в салон, а у второй машины разбита передняя часть. У обоих людей есть повреждения.