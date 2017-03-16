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07:21 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске в аварии пострадали два водителя

При развороте один из водителей проигнорировал зеркало заднего вида.

ДТП произошло в центре мегаполиса. Хэтчбек Nissan Tino врезался в Ford Focus.

В группе Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54» рассказали: «Вчера ночью водитель Ниссана ехал по Вокзальной магистрали в сторону площади Ленина. В это время водитель Форда начал разворачиваться со второго ряда, но не посмотрел есть ли за ним кто-нибудь. Из-за этого около дома № 15 его протаранил Nissan Tino».

Также сообщили, что основной удар пришёлся на сторону владельца Форда. В результате аварии обе его двери вмяты в салон, а у второй машины разбита передняя часть. У обоих людей есть повреждения.

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