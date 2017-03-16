В Перми автоледи без прав сбила ребёнка

Мальчик пострадал в аварии в Мотовилихинском районе Перми. 9-летнего школьника сбила машина, за рулём которой находилась 40-летняя жительница города.

Автомобиль ВАЗ-219110 двигался по улице Восстания. В это время по нерегулируемому пешеходному переходу шёл ребёнок. Мальчик получил черепно-мозговую травму и ушиб голени. Ребёнка отправили в больницу.

Выяснилось, что женщину, управлявшую машиной, ранее лишили права управлять автомобилем на год за оставление места ДТП.