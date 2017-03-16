В Перми автоледи без прав сбила ребёнка
Школьника отправили в больницу с
Школьника отправили в больницу с
Мальчик пострадал в аварии в Мотовилихинском районе Перми. 9-летнего школьника сбила машина, за рулём которой находилась 40-летняя жительница города.
Автомобиль ВАЗ-219110 двигался по улице Восстания. В это время по нерегулируемому пешеходному переходу шёл ребёнок. Мальчик получил
Выяснилось, что женщину, управлявшую машиной, ранее лишили права управлять автомобилем на год за оставление места ДТП.