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07:38 (мск), источник: Newtimes.kz

На трассе Актобе — Хромтау сгорел пассажирский автобус

По предварительной информации, возгорание началось с двигательного отсека. Передаёт «Диапазон».

Источник: Newtimes.kz

По предварительной информации, возгорание началось с двигательного отсека. Передаёт «Диапазон».

Автобус с 35 пассажирами загорелся на трассе Актобе — Хромтау.

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14 марта, в полдень на 809-м км трассы Самара-Шымкент, в районе поселка Акжар загорелся пассажирский автобус марки «Неоплан» 1996 года выпуска. В рейсовом автобусе из Актобе в Хромтау ехали 35 человек.

«Звонок о пожаре поступил в 12:15, — комментирует начальник департамента по ЧС области подполковник гражданской защиты Бауыржан Сыздыков. — По предварительной информации, возгорание началось с двигательного отсека, скорее всего, это было короткое замыкание, неполадки с двигателем».

Из Хромтау выехала пожарная машина, но из-за ветреной погоды и расстояния автобус сгорел полностью. Полностью пожар ликвидировали в 14:20.

Жертв и пострадавших нет. Пассажиров довезли до Хромтау на другом автобусе, который сразу же выехал к ним.

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