На трассе Актобе — Хромтау сгорел пассажирский автобус

14 марта, в полдень на 809-м км трассы Самара-Шымкент, в районе поселка Акжар загорелся пассажирский автобус марки «Неоплан» 1996 года выпуска. В рейсовом автобусе из Актобе в Хромтау ехали 35 человек.

«Звонок о пожаре поступил в 12:15, — комментирует начальник департамента по ЧС области подполковник гражданской защиты Бауыржан Сыздыков. — По предварительной информации, возгорание началось с двигательного отсека, скорее всего, это было короткое замыкание, неполадки с двигателем».

Из Хромтау выехала пожарная машина, но из-за ветреной погоды и расстояния автобус сгорел полностью. Полностью пожар ликвидировали в 14:20.

Жертв и пострадавших нет. Пассажиров довезли до Хромтау на другом автобусе, который сразу же выехал к ним.