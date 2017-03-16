На трассе Актобе — Хромтау сгорел пассажирский автобус
По предварительной информации, возгорание началось с двигательного отсека. Передаёт «Диапазон».
По предварительной информации, возгорание началось с двигательного отсека. Передаёт «Диапазон».
По предварительной информации, возгорание началось с двигательного отсека. Передаёт «Диапазон».
Автобус с 35 пассажирами загорелся на трассе Актобе — Хромтау.
14 марта, в полдень на 809-м км трассы
«Звонок о пожаре поступил в 12:15, — комментирует начальник департамента по ЧС области подполковник гражданской защиты Бауыржан Сыздыков. — По предварительной информации, возгорание началось с двигательного отсека, скорее всего, это было короткое замыкание, неполадки с двигателем».
Из Хромтау выехала пожарная машина, но
Жертв и пострадавших нет. Пассажиров довезли до Хромтау на другом автобусе, который сразу же выехал к ним.