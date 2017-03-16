ОНФ: Экологическая катастрофа грозит Хабаровскому району

Владельцы недвижимости в квартале «Крылатское» на территории Тополевского поселения Хабаровского района пожаловались активистам ОНФ на невыносимые условия жизни — из-за плохой теплоизоляции на стенах помещений образовывается наледь, а из-за просчетов строителей дома лишились электричества. Проблему усугубляет то, что канализационные стоки здесь долгое время сбрасывались в водоем без всякой очистки, а застройщик жилого комплекса обанкротился сразу же после сдачи домов в эксплуатацию, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровского регионального отделения Общероссийского народного фронта.



Чтобы разобраться в ситуации, эксперты ОНФ совместно с сотрудниками районной администрации, краевого министерства ЖКХ и представителями прокуратуры провели встречу с местными жителями. Люди рассказали, что квартиры в этих домах они купили в основном из-за скромной цены, которую в 2014—2015 годах предлагал застройщик. Однако выгодное на первый взгляд предложение оказалось с подвохом.

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«Местные жители рассказали, что проблемы начались в первую зиму. В квартирах, особенно с подветренной стороны, на стенах образовывалась наледь,холодных сквозняков постоянно болели дети. После того какчрезмерных нагрузок отключилось электричество, многим, особенно семьям с детьми, пришлось уехать к родственникам. Квартиры здесь, как правило, покупали иногородние граждане, чтобы обеспечить детям комфортные условия, многие отправлялись в гостиницы», — рассказал эксперт ОНФ в сфере строительства и ЖКХ Игорь Ковалев.

«Фронтовик» также сообщил, что застройщик, объявивший себя банкротом сразу после передачи домов в эксплуатацию, оставил так много недоделок, что через 15 лет это жилье можно будет признавать аварийным. Другие участники встречи порекомендовали жителям «Крылатского» самим искать пути выхода из ситуации, однако представители ОНФ отметили наличие экологической проблемы, решать которую, по всей видимости, предстоит все же официальным органам власти.

«Помимо того, что здесь отсутствует элементарное благоустройство придомовых территорий, так еще есть и экологические проблемы, — прокомментировал руководитель Хабаровского центра общественного мониторинга ОНФ проблем экологии и защиты леса Владимир Сидоров. — Прямо за домами находится озеро, где летом купаются дети, а местные жители ловят рыбу. У нас есть неопровержимые доказательства того, что продукты жизнедеятельности жителей комплекса долгое время сливались прямо в этот водоем. Мы обнаружили канализационные траншеи, есть фотографии, предоставленные гражданскими активистами. Летом это озеро станет источником инфекционного заражения, неприятных запахов и так далее».

Подобную проблему отметили и в расположенном неподалеку микрорайоне «Солнечный город», где бытовые отходы так же беспрепятственно попадают в окружающую среду.

Сейчас активисты ОНФ направили письма в природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой разобраться в ситуации. На 22 марта назначено проведение круглого стола, чтобы найти приемлемый выход для жильцов и не допустить экологической катастрофы.