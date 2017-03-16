Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Экс-министр Макрон, женатый на учительнице старше его на 24 года
Не родись красивой: для кого красота стала проклятьем
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
10-летний агрессор атакует тульских школьников: реакция родителей
"Правый сектор" признался в похищении людей в ДНР
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Пожилые люди оказались любителями рисковать
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
СМИ Лукашенко нанес удар по России, отказавшись от нефти
Потепление океана идет быстрее, чем думали ученые
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
12Первая женщина в космосе
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
1185-летие Наины Ельциной
06:43 (мск), источник: Губерния онлайн

ОНФ: Экологическая катастрофа грозит Хабаровскому району

Канализационными стоками оказались загрязнены озеро и почва в пригороде краевой столицы.

Владельцы недвижимости в квартале «Крылатское» на территории Тополевского поселения Хабаровского района пожаловались активистам ОНФ на невыносимые условия жизни — из-за плохой теплоизоляции на стенах помещений образовывается наледь, а из-за просчетов строителей дома лишились электричества. Проблему усугубляет то, что канализационные стоки здесь долгое время сбрасывались в водоем без всякой очистки, а застройщик жилого комплекса обанкротился сразу же после сдачи домов в эксплуатацию, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровского регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Чтобы разобраться в ситуации, эксперты ОНФ совместно с сотрудниками районной администрации, краевого министерства ЖКХ и представителями прокуратуры провели встречу с местными жителями. Люди рассказали, что квартиры в этих домах они купили в основном из-за скромной цены, которую в 2014—2015 годах предлагал застройщик. Однако выгодное на первый взгляд предложение оказалось с подвохом.

«Местные жители рассказали, что проблемы начались в первую зиму. В квартирах, особенно с подветренной стороны, на стенах образовывалась наледь, из-за холодных сквозняков постоянно болели дети. После того как из-за чрезмерных нагрузок отключилось электричество, многим, особенно семьям с детьми, пришлось уехать к родственникам. Квартиры здесь, как правило, покупали иногородние граждане, чтобы обеспечить детям комфортные условия, многие отправлялись в гостиницы», — рассказал эксперт ОНФ в сфере строительства и ЖКХ Игорь Ковалев.

«Фронтовик» также сообщил, что застройщик, объявивший себя банкротом сразу после передачи домов в эксплуатацию, оставил так много недоделок, что через 15 лет это жилье можно будет признавать аварийным. Другие участники встречи порекомендовали жителям «Крылатского» самим искать пути выхода из ситуации, однако представители ОНФ отметили наличие экологической проблемы, решать которую, по всей видимости, предстоит все же официальным органам власти.

«Помимо того, что здесь отсутствует элементарное благоустройство придомовых территорий, так еще есть и экологические проблемы, — прокомментировал руководитель Хабаровского центра общественного мониторинга ОНФ проблем экологии и защиты леса Владимир Сидоров. — Прямо за домами находится озеро, где летом купаются дети, а местные жители ловят рыбу. У нас есть неопровержимые доказательства того, что продукты жизнедеятельности жителей комплекса долгое время сливались прямо в этот водоем. Мы обнаружили канализационные траншеи, есть фотографии, предоставленные гражданскими активистами. Летом это озеро станет источником инфекционного заражения, неприятных запахов и так далее».

Подобную проблему отметили и в расположенном неподалеку микрорайоне «Солнечный город», где бытовые отходы так же беспрепятственно попадают в окружающую среду.

Сейчас активисты ОНФ направили письма в природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой разобраться в ситуации. На 22 марта назначено проведение круглого стола, чтобы найти приемлемый выход для жильцов и не допустить экологической катастрофы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Хабаровский предприниматель задолжал свыше миллиона рублей по земельному налогу
Постпред США при ООН заявила об отсутствии доверия к России
Партия премьера Марка Рютте лидирует на выборах в Нидерландах
Гавайский суд приостановил действие миграционного указа Трампа
Аэропорты обяжут закупать подъемники для инвалидов
Чиновники в России стали получать взятки крупнее, чем прежде
СМИ: Пентагон готов удвоить число американских военных в Сирии
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
Спорт
Футбол будущего остановил Гвардиолу. Как «Монако» выбил «Сити» Среди россыпи топ-клубов в четвертьфинал Лиги чемпионов попал и «Монако», но команду Леонарду Жардима впору называть скрытым фаворитом ЛЧ
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Московские дороги помоют с шампунем
Как читать рекламу недвижимости между строк
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь