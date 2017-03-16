Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
В Госдуме предложили расселить все «хрущевки» в России
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
10-летний агрессор атакует тульских школьников: реакция родителей
"Правый сектор" признался в похищении людей в ДНР
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Пожилые люди оказались любителями рисковать
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
СМИ Лукашенко нанес удар по России, отказавшись от нефти
Потепление океана идет быстрее, чем думали ученые
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
12Первая женщина в космосе
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
1185-летие Наины Ельциной
06:56 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Главного фаната баскетболисток УГМК нашли мертвым

Друзья разыскивали его полтора месяца.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге найден мертвым 27-летний лидер фанатского сектора баскетбольного клуба УГМК Константин Долгих. Последний раз друзья видели его живым 4 февраля. Поскольку в полицию обратились далеко не сразу, квартиру пропавшего вскрыли только накануне.

Факт обнаружения трупа на Космонавтов, 73 «Уралинформбюро» подтвердил руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Игорь Юдин. По предварительным данным, в квартире обнаружены наркотические вещества. Ведется проверка. Точная причина смерти будет установлена в ходе судмедэкспертизы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На безрыбье и мэр президент
Постпред США при ООН заявила об отсутствии доверия к России
Партия премьера Марка Рютте лидирует на выборах в Нидерландах
Гавайский суд приостановил действие миграционного указа Трампа
Аэропорты обяжут закупать подъемники для инвалидов
Чиновники в России стали получать взятки крупнее, чем прежде
СМИ: Пентагон готов удвоить число американских военных в Сирии
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
Спорт
Футбол будущего остановил Гвардиолу. Как «Монако» выбил «Сити» Среди россыпи топ-клубов в четвертьфинал Лиги чемпионов попал и «Монако», но команду Леонарду Жардима впору называть скрытым фаворитом ЛЧ
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как читать рекламу недвижимости между строк
В Госдуме предложили расселить все хрущевки в России
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь