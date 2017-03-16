Главного фаната баскетболисток УГМК нашли мертвым

В Екатеринбурге найден мертвым 27-летний лидер фанатского сектора баскетбольного клуба УГМК Константин Долгих. Последний раз друзья видели его живым 4 февраля. Поскольку в полицию обратились далеко не сразу, квартиру пропавшего вскрыли только накануне.

Факт обнаружения трупа на Космонавтов, 73 «Уралинформбюро» подтвердил руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Игорь Юдин. По предварительным данным, в квартире обнаружены наркотические вещества. Ведется проверка. Точная причина смерти будет установлена в ходе судмедэкспертизы.