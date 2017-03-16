Новосибирский суд конфисковал имущество бывшего замглавы Росрезевра на 200 млн рублей, об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».

Напомним, замглавы Росрезевра Илгиз Гарифуллин был задержан в мае 2016 года за получение взятки автомобилем «Porsche Cayenne» стоимостью в 6,1 млн рублей.

По версии следствия, управление Росрезерва по СФО организовало закрытый конкурс на право заключения договора купли-продажи неких материальных ценностей, выпускаемых из государственного мобилизационного резерва. Заместитель сделал так, что заявка на участие в конкурсе поступила только от одной компании — «ЗАО «Ленпромтранспроект». Конкурс признали несостоявшимся, а компания получила договор 80 млн рублей. За это чиновник получил автомобиль, стоимостью 6,1 млн рублей. Задерживали чиновника сотрудники УФСБ по Новосибирской области. Автомобиль оформили на супругу заместителя руководителя управления Росрезерва.

После обысков в доме задержанного стало известно об изъятии ключей от почти десятка престижных новых машин и даже от двух КамАЗов, один из них был переделан в охотничий дом на колесах. Кроме того изъяли 11 ружей — из нескольких квартир и таунхауса, принадлежащих подозреваемому. И деньги — более 100 миллионов рублей — в разных валютах. .

После проверки Генпрокуратура обратилась в суд и потребовало взыскать в доход государства наличные, коллекцию охотничьих ружей чиновника, часов и другого имущества. Соответчиками по делу стали и родственники задержанного экс-чиновника — дочь и теща.

На тещу Илгиза Гарифуллина зарегистрированы квартира в таунхаусе стоимостью 17 млн руб. и две машины Volkswagen. На дочь, которой не так давно исполнилось 18 лет, зарегистрированы квартира, три места на подземной автопарковке, Mercedes-Benz GLK стоимостью 2,3 млн руб. и Opel Astra, оцененный в 850 тыс. руб.

Общая сумма имущества, которая подлежит изъятию в доход государства, оценивалась в 200 млн рублей.

Сам бывший чиновник участвовал в заседании при помощи телемоста и заявил: «Я никак не контролировал расходы родственников моей супруги. Получается, что я должен отвечать за расходы каких-то третьих лиц. Я не имею к ним никакого отношения, я не просил их оформить что-то на мои денежные средства».

Также он пояснил, что до прихода в Росрезерв был успешным бизнесменом, что позволило ему скопить более миллиона долларов.

Судья Юрий Елапов вынес решение — иск был удовлетворен в полном объёме.