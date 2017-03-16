Новосибирский суд конфисковал имущество бывшего замглавы Росрезевра на 200 млн рублей
Напомним, бывший чиновник был задержан сотрудниками ФСБ в мае 2016 года за получение взятки автомобилем «Porsche Cayenne» ценой в 6,1 млн рублей.
Напомним, бывший чиновник был задержан сотрудниками ФСБ в мае 2016 года за получение взятки автомобилем «Porsche Cayenne» ценой в 6,1 млн рублей.
Новосибирский суд конфисковал имущество бывшего замглавы Росрезевра на 200 млн рублей, об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».
Напомним, замглавы Росрезевра Илгиз Гарифуллин был задержан в мае 2016 года за получение взятки автомобилем «Porsche Cayenne» стоимостью в 6,1 млн рублей.
По версии следствия, управление Росрезерва по СФО организовало закрытый конкурс на право заключения договора
После обысков в доме задержанного стало известно об изъятии ключей от почти десятка престижных новых машин и даже от двух КамАЗов, один из них был переделан в охотничий дом на колесах. Кроме того изъяли 11 ружей — из нескольких квартир и таунхауса, принадлежащих подозреваемому. И деньги — более 100 миллионов рублей — в разных валютах. .
После проверки Генпрокуратура обратилась в суд и потребовало взыскать в доход государства наличные, коллекцию охотничьих ружей чиновника, часов и другого имущества. Соответчиками по делу стали и родственники задержанного
На тещу Илгиза Гарифуллина зарегистрированы квартира в таунхаусе стоимостью 17 млн руб. и две машины Volkswagen. На дочь, которой не так давно исполнилось 18 лет, зарегистрированы квартира, три места на подземной автопарковке,
Общая сумма имущества, которая подлежит изъятию в доход государства, оценивалась в 200 млн рублей.
Сам бывший чиновник участвовал в заседании при помощи телемоста и заявил: «Я никак не контролировал расходы родственников моей супруги. Получается, что я должен отвечать за расходы
Также он пояснил, что до прихода в Росрезерв был успешным бизнесменом, что позволило ему скопить более миллиона долларов.
Судья Юрий Елапов вынес решение — иск был удовлетворен в полном объёме.