Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Первый участок второго кольца метро запустят летом
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Знаменитый российский актер доставлен в клинику столицы - СМИ
Украинская судья поразила «боевым раскрасом» - СМИ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
СМИ Лукашенко нанес удар по России, отказавшись от нефти
Потепление океана идет быстрее, чем думали ученые
Фоторепортажи
8Тайский День слона
12Первая женщина в космосе
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
1185-летие Наины Ельциной
07:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирский суд конфисковал имущество бывшего замглавы Росрезевра на 200 млн рублей

Напомним, бывший чиновник был задержан сотрудниками ФСБ в мае 2016 года за получение взятки автомобилем «Porsche Cayenne» ценой в 6,1 млн рублей.

Новосибирский суд конфисковал имущество бывшего замглавы Росрезевра на 200 млн рублей, об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».

Напомним, замглавы Росрезевра Илгиз Гарифуллин был задержан в мае 2016 года за получение взятки автомобилем «Porsche Cayenne» стоимостью в 6,1 млн рублей.

По версии следствия, управление Росрезерва по СФО организовало закрытый конкурс на право заключения договора купли-продажи неких материальных ценностей, выпускаемых из государственного мобилизационного резерва. Заместитель сделал так, что заявка на участие в конкурсе поступила только от одной компании — «ЗАО «Ленпромтранспроект». Конкурс признали несостоявшимся, а компания получила договор 80 млн рублей. За это чиновник получил автомобиль, стоимостью 6,1 млн рублей. Задерживали чиновника сотрудники УФСБ по Новосибирской области. Автомобиль оформили на супругу заместителя руководителя управления Росрезерва.

После обысков в доме задержанного стало известно об изъятии ключей от почти десятка престижных новых машин и даже от двух КамАЗов, один из них был переделан в охотничий дом на колесах. Кроме того изъяли 11 ружей — из нескольких квартир и таунхауса, принадлежащих подозреваемому. И деньги — более 100 миллионов рублей — в разных валютах. .

После проверки Генпрокуратура обратилась в суд и потребовало взыскать в доход государства наличные, коллекцию охотничьих ружей чиновника, часов и другого имущества. Соответчиками по делу стали и родственники задержанного экс-чиновника — дочь и теща.

На тещу Илгиза Гарифуллина зарегистрированы квартира в таунхаусе стоимостью 17 млн руб. и две машины Volkswagen. На дочь, которой не так давно исполнилось 18 лет, зарегистрированы квартира, три места на подземной автопарковке, Mercedes-Benz GLK стоимостью 2,3 млн руб. и Opel Astra, оцененный в 850 тыс. руб.

Общая сумма имущества, которая подлежит изъятию в доход государства, оценивалась в 200 млн рублей.

Сам бывший чиновник участвовал в заседании при помощи телемоста и заявил: «Я никак не контролировал расходы родственников моей супруги. Получается, что я должен отвечать за расходы каких-то третьих лиц. Я не имею к ним никакого отношения, я не просил их оформить что-то на мои денежные средства».

Также он пояснил, что до прихода в Росрезерв был успешным бизнесменом, что позволило ему скопить более миллиона долларов.

Судья Юрий Елапов вынес решение — иск был удовлетворен в полном объёме.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Губернатор Новосибирской области проверил стройки двух школ
Постпред США при ООН заявила об отсутствии доверия к России
На выборах в Нидерландах выигрывает партия премьера Рютте
Гавайский суд приостановил действие миграционного указа Трампа
Аэропорты обяжут закупать подъемники для инвалидов
Чиновники в России стали получать взятки крупнее, чем прежде
Бюджет Госдепа будет урезан на 28%, Пентагона — увеличен на 10%
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
Спорт
Футбол будущего остановил Гвардиолу. Как «Монако» выбил «Сити» Среди россыпи топ-клубов в четвертьфинал Лиги чемпионов попал и «Монако», но команду Леонарду Жардима впору называть скрытым фаворитом ЛЧ
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Как читать рекламу недвижимости между строк
Цены на аренду квартир в Петербурге в марте снизились
В ряде российских банков вновь упали ставки по ипотеке
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь