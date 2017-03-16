19-летнему омичу грозит 10 лет срока за крупную партию синтетической соли
Наркополицейские Омского ЛУ на транспорте задержали молодого парня, в рюкзаке у которого при личном досмотре был обнаружен сверток из фольги с порошком внутри.
Наркополицейские Омского ЛУ на транспорте задержали молодого парня, в рюкзаке у которого при личном досмотре был обнаружен сверток из фольги с порошком внутри.
Как впоследствии показала экспертиза, в свертке находился наркотическое средство
В отношении омича возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере. Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.