19-летнему омичу грозит 10 лет срока за крупную партию синтетической соли

Как впоследствии показала экспертиза, в свертке находился наркотическое средство N-метилэфедрон, или так называемая «соль» массой 104 грамма.

В отношении омича возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере. Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.