Особый противопожарный режим ввели в Новочеркасске
С 15 марта на территории Новочеркасска действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал мэр города.
С 15 марта на территории Новочеркасска действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал мэр города.
Как сообщили в
Так запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и мусор в парках, на территории садоводческих товариществ, а также на территориях, прилегающим к жилым домам и иным постройкам. Руководители предприятий и собственники жилых домов должны обеспечить содержание в исправном состоянии системы водоснабжения и первичного пожаротушения.
Добавим, в период до 20 апреля в Новочеркасске пройдут