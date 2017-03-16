Особый противопожарный режим ввели в Новочеркасске

Как сообщили в пресс-службе донского управления МЧС, документ принят в связи с повышением пожарной опасности.

Так запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и мусор в парках, на территории садоводческих товариществ, а также на территориях, прилегающим к жилым домам и иным постройкам. Руководители предприятий и собственники жилых домов должны обеспечить содержание в исправном состоянии системы водоснабжения и первичного пожаротушения.