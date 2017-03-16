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11:01 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Особый противопожарный режим ввели в Новочеркасске

С 15 марта на территории Новочеркасска действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал мэр города.

Как сообщили в пресс-службе донского управления МЧС, документ принят в связи с повышением пожарной опасности.

Так запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и мусор в парках, на территории садоводческих товариществ, а также на территориях, прилегающим к жилым домам и иным постройкам. Руководители предприятий и собственники жилых домов должны обеспечить содержание в исправном состоянии системы водоснабжения и первичного пожаротушения.

Добавим, в период до 20 апреля в Новочеркасске пройдут пожарно-технические учения по проверке готовности городских сил и средств к ликвидации ЧС, связанных с ландшафтными пожарами.

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