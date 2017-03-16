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07:43 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае разоблачили лжепчеловода

Индивидуальная предпринимательница незаконно получила 500 тысяч рублей выплат.

Полицейские в Красноярском крае разоблачили мошенническую схему лжепчеловода — индивидуальная предпринимательница незаконно получила 500 тысяч рублей выплат. Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Лесосибирску.

Они установили, что 41-летняя женщина предоставила в администрацию подложные документы о приобретении ульев с пчелами для возмещения части затрат в рамках муниципальной программы поддержки малого и среднего бизнеса. В результате она незаконно получила субсидию в полмиллиона рублей.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», санкция которой предполагает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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