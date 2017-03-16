Сок с гашишным маслом привез вахтовик в Хабаровск

В поезде сообщением Москва — Владивосток сотрудники транспортной полиции перехватили крупную партию гашишного масла, которую перевозчик спрятал в пакете сока, сообщает портал «Губерния».

34-летний житель Улан-Удэ ехал в Хабаровск на заработки, собираясь устроиться вахтовиком.

«В ходе допроса мужчина пояснил, что планировал устроиться на работу в городе Хабаровске, а гашишное масло употребить для собственных нужд. Однако у сотрудников транспортной полиции есть основания полагать, что мужчина планировал распространить наркотик на территории своего нового места жительства», — сообщила руководитель пресс-службы УТ МВД по ДФО Ольга Мироненко.

Общий вес изъятого наркотика — около 500 граммов, это примерно тысяча разовых доз. Стоимость такой партии в розничных ценах составляет порядка полумиллиона рублей.

Наркоперевозчика поместили в следственный изолятор.