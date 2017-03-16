Прокуратура Приморья борется с торговлей правами
В Приморье прокуратура добивается ограничения доступа к размещенной в интернете информации о продаже водительских удостоверений, сообщает ИА «Дейта».
В Приморье прокуратура добивается ограничения доступа к размещенной в интернете информации о продаже водительских удостоверений, сообщает ИА «Дейта».
«Прокуратура города Находка выявила в интернете сайт, на котором размещена информация о возможности приобретения водительских прав без обучения в автошколе и без сдачи экзаменов в ГИБДД. Там же сообщалось о способах оплаты услуги и доставке водительского удостоверения», — говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.
При этом незаконные покупка или сбыт официальных документов, а также их подделка являются уголовно наказуемыми действиями.
«Учитывая данные обстоятельства, прокурор города Находка направил в суд иск о признании информации, размещенной на сайте, запрещенной. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. После вступления в законную силу судебного постановления в единую информационную систему регионального Роскомнадзора будут внесены соответствующие сведения, а доступ к данной