Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Экс-министр Макрон, женатый на учительнице старше его на 24 года
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
«Сидите, как овцы, и помалкивайте»ЛДПР и "Единая Россия" вступили в конфликт по вопросу депутатской этики
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Знаменитый российский актер доставлен в клинику столицы - СМИ
Украинская судья поразила «боевым раскрасом» - СМИ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
СМИ Лукашенко нанес удар по России, отказавшись от нефти
Потепление океана идет быстрее, чем думали ученые
Фоторепортажи
8Тайский День слона
12Первая женщина в космосе
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
1185-летие Наины Ельциной
07:47 (мск), источник: ДЕЙТА

Прокуратура Приморья борется с торговлей правами

В Приморье прокуратура добивается ограничения доступа к размещенной в интернете информации о продаже водительских удостоверений, сообщает ИА «Дейта».

«Прокуратура города Находка выявила в интернете сайт, на котором размещена информация о возможности приобретения водительских прав без обучения в автошколе и без сдачи экзаменов в ГИБДД. Там же сообщалось о способах оплаты услуги и доставке водительского удостоверения», — говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

При этом незаконные покупка или сбыт официальных документов, а также их подделка являются уголовно наказуемыми действиями.

«Учитывая данные обстоятельства, прокурор города Находка направил в суд иск о признании информации, размещенной на сайте, запрещенной. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. После вступления в законную силу судебного постановления в единую информационную систему регионального Роскомнадзора будут внесены соответствующие сведения, а доступ к данной интернет-странице — ограничен», — говорится в сообщении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Приставы опечатали разделочный цех, напоминавший помойку
Постпред США при ООН заявила об отсутствии доверия к России
На выборах в Нидерландах выигрывает партия премьера Рютте
Гавайский суд приостановил действие миграционного указа Трампа
Аэропорты обяжут закупать подъемники для инвалидов
Чиновники в России стали получать взятки крупнее, чем прежде
Бюджет Госдепа будет урезан на 28%, Пентагона — увеличен на 10%
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
Спорт
Футбол будущего остановил Гвардиолу. Как «Монако» выбил «Сити» Среди россыпи топ-клубов в четвертьфинал Лиги чемпионов попал и «Монако», но команду Леонарду Жардима впору называть скрытым фаворитом ЛЧ
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Регистрация машино-мест как недвижимости осталась недоступной
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь