В Екатеринбурге на Уралмаше сошел с рельсов трамвай

Утром 16 марта 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Фронтовых Бригад трамвай № 17 сошел с рельсов. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По словам горожан, в этом месте трамваи сходят с рельсов уже третий раз за последнее время.