В Екатеринбурге на Уралмаше сошел с рельсов трамвай
В третий раз на этом месте.
В третий раз на этом месте.
Утром 16 марта 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Фронтовых Бригад трамвай № 17 сошел с рельсов. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
По словам горожан, в этом месте трамваи сходят с рельсов уже третий раз за последнее время.
«Водитель трамвая не может убедиться, что он переключил стрелку.. А она срабатывает, пока он едет, вот и результат», — полагают екатеринбуржцы.
В службе движения ЕТТУ «Уралинформбюро» оперативно получить комментарий не удалось.