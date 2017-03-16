Фельдшер погибла в ДТП со скорой в Убинском районе

Серьезное ДТП произошло 11 марта на 1237-м километре трассы Р-254 «Иртыш». Примерно в 16.55 водитель скорой выезжал из села Убинское и на перекрестке не пропустил грузовой автомобиль Mersedes Benz с прицепом.

В результате грузовик на большой скорости протаранил «буханку» неотложки. Водитель и двое его пассажиров были доставлены в медицинское учреждение с серьезными травмами.

— В результате ДТП в больницу был доставлен 58-летний водитель автомобиля УАЗ 39623 с открытой черепно-мозговой травмой и пассажиры — 55-летняя женщина с открытой черепно-мозговой травмой и 78-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом бедра и ушибом легкого, — рассказал корреспонденту VN.ru сотрудник пресс-службы ГИБДД Новосибирска Константин Шкабарня.

Грузовик на большой скорости протаранил «буханку» неотложки.

Были ли у автомобиля скорой включены проблесковые маячки, в полиции сообщить не смогли.

Спустя некоторое время, 55-летняя фельдшер скорой от полученных травм скончалась в больнице. По факту ДТП проводится проверка.