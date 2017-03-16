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08:23 (мск), источник: VN.ru

Фельдшер погибла в ДТП со скорой в Убинском районе

Автомобиль скорой попал в ДТП на трассе «Иртыш» при выезде из села Убинское Новосибирской области. Водитель неотложки не предоставил преимущество грузовому Mersedes Benz. В результате все трое пассажиров УАЗа получили серьезные травмы головы. 55-летняя фельдшер скорой скончалась в больнице.

Серьезное ДТП произошло 11 марта на 1237-м километре трассы Р-254 «Иртыш». Примерно в 16.55 водитель скорой выезжал из села Убинское и на перекрестке не пропустил грузовой автомобиль Mersedes Benz с прицепом.

В результате грузовик на большой скорости протаранил «буханку» неотложки. Водитель и двое его пассажиров были доставлены в медицинское учреждение с серьезными травмами.

— В результате ДТП в больницу был доставлен 58-летний водитель автомобиля УАЗ 39623 с открытой черепно-мозговой травмой и пассажиры — 55-летняя женщина с открытой черепно-мозговой травмой и 78-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом бедра и ушибом легкого, — рассказал корреспонденту VN.ru сотрудник пресс-службы ГИБДД Новосибирска Константин Шкабарня.

Грузовик на большой скорости протаранил «буханку» неотложки.

Были ли у автомобиля скорой включены проблесковые маячки, в полиции сообщить не смогли.

Спустя некоторое время, 55-летняя фельдшер скорой от полученных травм скончалась в больнице. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, серьезное ДТП с участием «Скорой помощи» произошло десятого октября 2016 года на трассе в Коченевском районе. Грузовик HOWO на большой скорости протаранил колонну автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 35-летний водитель и находившийся на переднем сиденье 31-летний пассажир «Скорой помощи». Двое других пассажиров скорой — беременная женщина, которую везли в областную больницу в Татарске, и сопровождавшая ее фельдшер — получили травмы различной степени тяжести. Сохранить беременность пострадавшей не удалось.

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