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08:02 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Сибиряк застрял между трактором и машиной

Помощь спасателей не потребовалась.

Вчера утром на работе мужчину зажало двумя единицами техники. По приезду спасателей его успели извлечь.

«В октябрьском районе в 10.30 поступил звонок, что на производстве зажало сотрудника между автомобилем и трактором. В течение 15 минут его вытащили, поэтому помощь сотрудников МЧС не потребовалась», — сообщают в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).

Напомним, что в январе один новосибирец застрял между стеной и унитазом. Но в обоих случаях медицинская помощь не потребовалась.

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