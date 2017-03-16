Сибиряк застрял между трактором и машиной

Вчера утром на работе мужчину зажало двумя единицами техники. По приезду спасателей его успели извлечь.

«В октябрьском районе в 10.30 поступил звонок, что на производстве зажало сотрудника между автомобилем и трактором. В течение 15 минут его вытащили, поэтому помощь сотрудников МЧС не потребовалась», — сообщают в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).

Напомним, что в январе один новосибирец застрял между стеной и унитазом. Но в обоих случаях медицинская помощь не потребовалась.