Глава Бакала не сумел доказать свою невиновность

Как уже сообщало агентство, в декабре 2016 года Саткинский городской суд признал главу Бакала Сергея Степанова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновнику было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Осужденный Степанов не признал себя виновным и обратился в Челябинский областной суд с апелляционной жалобой. Суд, рассмотрев дело, оставил без удовлетворения жалобу осужденного, а приговор Саткинского городского суда без изменения.

По версии следствия, Сергей Степанов в 2015 году заставлял подчиненных оплачивать свои административные штрафы. Так, он распорядился премировать отдельных сотрудников администрации на сумму более 41 тысяч рублей, затем собрал эти деньги и оплатил административные штрафы, которые были назначены ему за неисполнение в срок законного требования судебного пристава-исполнителя и нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. Кроме того, начальник отдела администрации из собственных средств оплатила за главу штраф в размере 2 тысяч рублей. В итоге бюджету Бакала нанесен ущерб более 42 тысяч рублей.

В судебном заседании Степанов вину так и не признал. Помимо условного срока, приговором суда глава Бакала в течение трех лет не имеет право занимать должности на государственной службе.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в марте 2016 года Степанов уже был оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров и услуг.

Кроме этого, в отношении властей Бакала следователи возбудили дело по статье «Халатность» за срыв отопительного сезона в поселке Иркускан. По мнению прокуратуры, сотрудники администрации Бакальского городского поселения в подготовительный период не приняли своевременных мер к ликвидации порывов на основном водопроводе котельной, что привело к срыву отопительного сезона. Сергею Степанову было внесено представление.