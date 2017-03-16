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09:30 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре на ул. Мориса Тореза водитель «Датсуна» сбил 13-летнего мальчика

Попавший под машину ребенок доставлен в одну из больниц города.

Полицейские Самары устанавливают обстоятельства случившегося ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В среду, 15 марта, днем, в Самаре, на улице Мориса Тореза, 64-летний водитель автомобиля «Датсун», ехавший со стороны улицы Энтузиастов в направлении улицы Карбышева, сбил 13-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в неустановленном месте без сопровождения взрослых.

Попавший под машину подросток получил травмы, с которыми был доставлен в одно из медицинских учреждений города. Врачи назначили пострадавшему амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, во время наезда на несовершеннолетнего пешехода автомобилист находился в трезвом состоянии.

В настоящее время по факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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