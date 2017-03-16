Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
Фото Путина без рубашки, облетевшее мир
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
10-летний агрессор атакует тульских школьников: реакция родителей
"Правый сектор" признался в похищении людей в ДНР
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
СМИ Лукашенко нанес удар по России, отказавшись от нефти
Потепление океана идет быстрее, чем думали ученые
Фоторепортажи
8Тайский День слона
12Первая женщина в космосе
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
1185-летие Наины Ельциной
08:34 (мск), источник: dostup1.ru

Осуждены грабители, связавшие пенсионерку в Октябрьском районе

Злоумышленники ворвались в дом 74-летней жительницы села ночью.

Грабители из Октябрьского района (Челябинская область), связавшие 74-летнюю пенсионерку в ее доме, получили сроки в колониях — злоумышленники признали свою вину лишь частично, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Октябрьский райсуд огласил приговор двум местным жителям 28 и 32 лет, которые год назад напали на престарелую горожанку. Пьяные мужчины ночью ворвались в ее частный дом, связали пенсионерке руки и ноги и открыто похитили ее накопления и личные вещи. Сумма ущерба составила более 35 тыс. рублей.

«Суд признал злоумышленников виновными по пунктам “а, в, г” части 2 статьи 161 УК РФ — “Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище и применением насилия, не опасного для жизни или здоровья”. Уголовное дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства, подсудимые свою вину в содеянном признали лишь частично», — рассказал прокурор Октябрьского района Вячеслав Гаврилов.

Один мужчина получил 1 год и 4 месяца лишения свободы, второй — 1 год и 6 месяцев. Наказание грабители будут отбывать в колонии общего режима. При провозглашении приговора суд изменил осужденным меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Иск потерпевшей о возмещении материального вреда удовлетворен в полном объеме.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Двухметровый мошенник из Миасса снимает квартиры и похищает вещи хозяев
Постпред США при ООН заявила об отсутствии доверия к России
На выборах в Нидерландах выигрывает партия премьера Рютте
Гавайский суд приостановил действие миграционного указа Трампа
Аэропорты обяжут закупать подъемники для инвалидов
Чиновники в России стали получать взятки крупнее, чем прежде
Бюджет Госдепа будет урезан на 28%, Пентагона — увеличен на 10%
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
Спорт
Футбол будущего остановил Гвардиолу. Как «Монако» выбил «Сити» Среди россыпи топ-клубов в четвертьфинал Лиги чемпионов попал и «Монако», но команду Леонарду Жардима впору называть скрытым фаворитом ЛЧ
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как читать рекламу недвижимости между строк
В Госдуме предложили расселить все хрущевки в России
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь