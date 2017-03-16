В Башкирии на трассе Аэропорт-Магнитогорск лоб в лоб столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

Чудом удалось избежать выжить в серьезной аварии водителю «Деу Нексии» на трассе в Абзелиловском районе Башкирии. На 7 км дороги Аэропорт-Магнитогорск 20-летний парень из Челябинской области за рулем узбекской иномарки не справился с управлением и столкнулся со встречной «Киа Спортейдж».

— В результате аварии водитель «Дэу» с травмами госпитализирован, — уточнили в пресс-службе республиканской ГИБДД.

Дорожные полицейские 15 марта разыскали два угнанных автомобиля и задержали 37 пьяных водителей.