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08:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии на трассе Аэропорт-Магнитогорск лоб в лоб столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

Предположительного виновника аварии увезли в больницу.

Чудом удалось избежать выжить в серьезной аварии водителю «Деу Нексии» на трассе в Абзелиловском районе Башкирии. На 7 км дороги Аэропорт-Магнитогорск 20-летний парень из Челябинской области за рулем узбекской иномарки не справился с управлением и столкнулся со встречной «Киа Спортейдж».

— В результате аварии водитель «Дэу» с травмами госпитализирован, — уточнили в пресс-службе республиканской ГИБДД.

Дорожные полицейские 15 марта разыскали два угнанных автомобиля и задержали 37 пьяных водителей.

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