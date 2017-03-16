В Башкирии на трассе Аэропорт-Магнитогорск лоб в лоб столкнулись две легковушки: есть пострадавшие
Предположительного виновника аварии увезли в больницу.
Предположительного виновника аварии увезли в больницу.
Чудом удалось избежать выжить в серьезной аварии водителю «Деу Нексии» на трассе в Абзелиловском районе Башкирии. На 7 км дороги
— В результате аварии водитель «Дэу» с травмами госпитализирован, — уточнили в
Дорожные полицейские 15 марта разыскали два угнанных автомобиля и задержали 37 пьяных водителей.