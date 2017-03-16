В Сызрани на мальчика напала дикая сова

Во вторник, 14 марта, в Сызрани на несовершеннолетнего напала дикая сова, пишет syzran-small. ru.

У дома № 152 на ул. Ватутина хищная птица вцепилась в руку шестилетнему мальчику. К месту были вызваны «скорая помощь» и спасатели. Прибывшие медики зафиксировали у юного сызранца несколько царапин на руке — от глубоких ран спасла теплая одежда.

Родители мальчика отказались от госпитализации. Прибывшие к месту сотрудники МБУ «Аварийно-спасательная служба» сумели поймать сову, которая так и не поспешила ретироваться с места. Далее спасатели сдали ее в местный контактный зоопарк.