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09:33 (мск), источник: Volga News

В Сызрани на мальчика напала дикая сова

Спасатели сдали птицу в местный контактный зоопарк.

Во вторник, 14 марта, в Сызрани на несовершеннолетнего напала дикая сова, пишет syzran-small.ru.

У дома № 152 на ул. Ватутина хищная птица вцепилась в руку шестилетнему мальчику. К месту были вызваны «скорая помощь» и спасатели. Прибывшие медики зафиксировали у юного сызранца несколько царапин на руке — от глубоких ран спасла теплая одежда.

Родители мальчика отказались от госпитализации. Прибывшие к месту сотрудники МБУ «Аварийно-спасательная служба» сумели поймать сову, которая так и не поспешила ретироваться с места. Далее спасатели сдали ее в местный контактный зоопарк.

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