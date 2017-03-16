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08:54 (мск), источник: dostup1.ru

Двухметровый мошенник из Миасса снимает квартиры и похищает вещи хозяев

Граждан просят внимательно посмотреть на фото разыскиваемого мужчины.

Житель Миасса (Челябинская область) разыскивается за серию мошенничеств, кражи и рукоприкладство — представляясь чужими именами, мужчина снимает квартиры и похищает оттуда вещи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Полицейские просят внимательно посмотреть на фото мужчины, разыскиваемого за серию преступлений. Злоумышленник снимает квартиры в городах Челябинской области, выдавая себя за других людей, затем пропадает вместе с бытовой техникой и мебелью хозяев. В отношении него возбуждены дела по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), 159 УК РФ (мошенничество) и 158 УК РФ (кража).

Настоящее имя разыскиваемого — Сергей Владимирович Филь 13.09.1980 года рождения. Согласно фото из ориентировки его рост составляет около 2 метров.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении мужчины, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8−351−900−74−29, 8−919−115−19−44 — УУР ГУ МВД России по Челябинской области; 8−902−860−01−66 — ОУР ОМВД России по Миассу. Конфиденциальность гарантируется.

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