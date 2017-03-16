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08:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Стала известна причина взрыва на заводе «Башнефти» в Уфе

В результате трагедии погибли шесть человек.

Ростехнадзор завершил расследование трагедии на заводе «Уфанефтехим» в Башкирии. В результате взрыва, который произошел 16 июля 2016 года на установке гидрокрекинга, погибли шесть человек.

По данным следствия, причиной взрыва стала разгерметизация трубок коллектора. Произошло это по причине износа оборудования. Непосредственными виновниками трагедии стали подрядчики, в обязанности которых входили мониторинг и ремонт техники. В частности, это компании ООО ИЭЦ «Трубопроводсервис» и ООО «Спецсервисремонт».

Первые в 2014 году не нашли дефектов на участках коллекторов. Ими же было выдано положительное заключение об экспертизе. На деле же сотрудники компании были обязаны предупредить о коррозии трубок.

Весной 2016 года «Спецсервисремонт» занимался ремонтом коллектора без технического задания и необходимой документации. Все это также стало одной из причин трагедии.

— Компанией «Башнефть» приняты дисциплинарные меры в отношении должностных лиц, — сообщается в пресс-релизе Ростехнадзора.

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