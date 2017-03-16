В Курумоче проводят проверки по факту снятия с рейса волейболиста

Приволжская транспортная прокуратура и Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводят проверки в связи с инцидентом, произошедшим в аэропорту Самары с волейболистом новоуренгойского клуба «Факел» Александром Кимеровым, сообщают ведомства.

В воскресенье, 12 марта, утром, в Международном аэропорту Курумоч сотрудники транспортной полиции принудительно высадили из самолета рейса № 422 пассажира — 20-летнего нападающего новоуренгойского волейбольного клуба «Факел» Александра Кимерова перед вылетом в Москву из Самары, где его клуб проводил очередной матч чемпионата России по волейболу.

Полицейские действовали по распоряжению командира воздушного судна о высадке пассажира, в связи с оскорблением экипажа.

В результате инцидента вылет самолета был задержан на 40 минут, а волейболист добрался до Москвы следующим рейсом.

В ходе доследственной проверки проводимой Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, будут установлены все обстоятельства инцидента, дана правовая оценка действиям работников авиакомпании и сотрудников полиции будет и принято процессуальное решение.

В свою очередь Приволжская транспортная прокуратура, в рамках проводимой ведомством проверки даст оценку законности действий сотрудников полиции на транспорте и служб Международного аэропорта Курумоч, причастных к организации данного авиарейса, их соответствия требованиям действующего федерального законодательства, регламентирующего деятельность правоохранительных органов, воздушного законодательства и законодательства о защите прав потребителей.