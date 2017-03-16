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09:36 (мск), источник: VLADNEWS

Женщина получила травму позвоночника в аварии во Владивостоке

Она была пассажиркой одного из столкнувшихся автомобилей.

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке женщина получила травму позвоночника в ДТП. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, пассажирка одного из двух столкнувшихся авто с дисторсией шейного отдела позвоночника отправлена на амбулаторное лечение.

Авария произошла в светлое время суток около дома № 14 по улице Октябрьской. Автомобиль Nissan Bluebird под управлением 27-летнего мужчины двигался с Алеутской в сторону Партизанского проспекта. Водитель не выдержал безопасную дистанцию с впереди двигающимся автомобилем Honda CR-V, за рулем которого находилась 27-летняя женщина. Пострадала 49-летняя пассажирка автомобиля Honda.

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