Женщина получила травму позвоночника в аварии во Владивостоке

Во Владивостоке женщина получила травму позвоночника в ДТП. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, пассажирка одного из двух столкнувшихся авто с дисторсией шейного отдела позвоночника отправлена на амбулаторное лечение.

Авария произошла в светлое время суток около дома № 14 по улице Октябрьской. Автомобиль Nissan Bluebird под управлением 27-летнего мужчины двигался с Алеутской в сторону Партизанского проспекта. Водитель не выдержал безопасную дистанцию с впереди двигающимся автомобилем Honda CR-V, за рулем которого находилась 27-летняя женщина. Пострадала 49-летняя пассажирка автомобиля Honda.