Женщина получила травму позвоночника в аварии во Владивостоке
Она была пассажиркой одного из столкнувшихся автомобилей.
Она была пассажиркой одного из столкнувшихся автомобилей.
Во Владивостоке женщина получила травму позвоночника в ДТП. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в
Авария произошла в светлое время суток около дома № 14 по улице Октябрьской. Автомобиль Nissan Bluebird под управлением 27-летнего мужчины двигался с Алеутской в сторону Партизанского проспекта. Водитель не выдержал безопасную дистанцию с впереди двигающимся автомобилем Honda