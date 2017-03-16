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09:27 (мск), источник: Новости Перми

Житель Углеуральского ударил мать ножом в спину

В Губахе состоялся суд над 26-летним жителем поселка Углеуральский. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей матери.

По информации ГУ МВД по Пермскому краю, в феврале 2016 года в дежурную часть поступило сообщение от медиков — в больницу была доставлена 51-летняя женщина с ножевым ранением.

Потерпевшая рассказала, что была дома со своим пьяным сыном. Они поругались. В результате молодой человек нанес матери несколько ударов кухонным ножом в живот и спину.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина был судим за причинение легкого вреда здоровью.

Суд, с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору, назначил гражданину наказание в виде одного года восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

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