Житель Углеуральского ударил мать ножом в спину

По информации ГУ МВД по Пермскому краю, в феврале 2016 года в дежурную часть поступило сообщение от медиков — в больницу была доставлена 51-летняя женщина с ножевым ранением.

Потерпевшая рассказала, что была дома со своим пьяным сыном. Они поругались. В результате молодой человек нанес матери несколько ударов кухонным ножом в живот и спину.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина был судим за причинение легкого вреда здоровью.

Суд, с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору, назначил гражданину наказание в виде одного года восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.