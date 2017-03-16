Житель Углеуральского ударил мать ножом в спину
В Губахе состоялся суд над 26-летним жителем поселка Углеуральский. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей матери.
В Губахе состоялся суд над 26-летним жителем поселка Углеуральский. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей матери.
По информации ГУ МВД по Пермскому краю, в феврале 2016 года в дежурную часть поступило сообщение от медиков — в больницу была доставлена 51-летняя женщина с ножевым ранением.
Потерпевшая рассказала, что была дома со своим пьяным сыном. Они поругались. В результате молодой человек нанес матери несколько ударов кухонным ножом в живот и спину.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина был судим за причинение легкого вреда здоровью.
Суд, с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору, назначил гражданину наказание в виде одного года восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.