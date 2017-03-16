В Уфе заделали яму после инцидента с застрявшей машиной «скорой помощи»
УФА, 16 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе заделали яму после инцидента с застрявшей машиной «скорой помощи».
УФА, 16 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе заделали яму после инцидента с застрявшей машиной «скорой помощи».
Стоило спецмашине плотно увязнуть в «дорожном капкане» около дома № 16 на улице Шмидта, в микрорайоне Затон, а журналистам поднять проблему, как коммунальные службы в тот же день подсуетились и исправили ситуацию. Местные жители сообщили об этом в соцсетях.
Ранее местный житель писал, что три раза подавал заявку, чтобы