В Уфе заделали яму после инцидента с застрявшей машиной «скорой помощи»

Стоило спецмашине плотно увязнуть в «дорожном капкане» около дома № 16 на улице Шмидта, в микрорайоне Затон, а журналистам поднять проблему, как коммунальные службы в тот же день подсуетились и исправили ситуацию. Местные жители сообщили об этом в соцсетях.

Ранее местный житель писал, что три раза подавал заявку, чтобы дорожно-коммунальные службы ликвидировали яму.