В Кореличском районе горел частный дом: спасены две семьи

Вспыхнула квартира в одноэтажном трехквартирном жилом доме в городском поселке Мир Кореличского района. К частью, благодаря своевременно сработавшему пожарному извещателю, установленному в квартире № 2, спаслась семья — 3 человека.

Мужчина из соседнего дома вытащил из квартиры № 1 ее 63-ленего хозяина. С диагнозом «отравление продуктами горения и алкогольная интоксикация» его доставили в больницу. Пожар повредил постель в квартире № 1.

По предварительным данным, хозяин квартиры № 1 уснул с непотушенной сигаретой.

Подготовила Юлия РАК.