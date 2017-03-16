В Кореличском районе горел частный дом: спасены две семьи
Ночью 16 марта в Кореличском районе горел дом, сообщает управление МЧС Гродненской области.
Ночью 16 марта в Кореличском районе горел дом, сообщает управление МЧС Гродненской области.
Вспыхнула квартира в одноэтажном трехквартирном жилом доме в городском поселке Мир Кореличского района. К частью, благодаря своевременно сработавшему пожарному извещателю, установленному в квартире № 2, спаслась семья — 3 человека.
Мужчина из соседнего дома вытащил из квартиры № 1 ее 63-ленего хозяина. С диагнозом «отравление продуктами горения и алкогольная интоксикация» его доставили в больницу. Пожар повредил постель в квартире № 1.
По предварительным данным, хозяин квартиры № 1 уснул с непотушенной сигаретой.
Подготовила Юлия РАК.