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09:41 (мск), источник: VN.ru

Черный Audi снес светофор и дорожные знаки в центре Новосибирска

Внедорожник Audi снес светофор и несколько дорожных знаков на перекрестке Красного проспекта и ул. Достоевского. Авария произошла утром 16 марта. Уходя от столкновения с белым седаном, водитель немецкого авто резко вывернул руль и протаранил светофор и дорожные знаки, установленные на обочине.

— Автомобиль получил значительные повреждения, а светофор и дорожный знак «Пешеходный переход» остались лежать на земле, — сообщили в АСТ-54.

Второй участник аварии отделался легкими повреждениями. У него сломана решетка радиатора, правая фара и помят капот. Пострадавший среди людей в ДТП нет.

В комментариях горожане отмечают, что аварии на этом участке происходят подозрительно часто.

— Постоянно на этом перекрестке бьются, живу рядом, чуть ли не каждый день там ДТП. Пора давно там промежуточный светофор ставить посередине, — пишет Антон Носов.

Другая серьезная авария произошла в Убинском районе. В ДТП на трассе «Иртыш» попал автомобиль скорой, который столкнулся на перекрестке с грузовиком. От удара все пассажиры «буханки» неотложки вылетели на трассу. Фельдшер скорой от полученных травм скончалась позже в больнице, водитель и 78-летняя пациентка также получили серьезные травмы головы.

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