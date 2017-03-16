Черный Audi снес светофор и дорожные знаки в центре Новосибирска

— Автомобиль получил значительные повреждения, а светофор и дорожный знак «Пешеходный переход» остались лежать на земле, — сообщили в АСТ-54.
Второй участник аварии отделался легкими повреждениями. У него сломана решетка радиатора, правая фара и помят капот. Пострадавший среди людей в ДТП нет.
В комментариях горожане отмечают, что аварии на этом участке происходят подозрительно часто.
— Постоянно на этом перекрестке бьются, живу рядом, чуть ли не каждый день там ДТП. Пора давно там промежуточный светофор ставить посередине, — пишет Антон Носов.
Другая серьезная авария произошла в Убинском районе. В ДТП на трассе «Иртыш» попал автомобиль скорой, который столкнулся на перекрестке с грузовиком. От удара все пассажиры «буханки» неотложки вылетели на трассу. Фельдшер скорой от полученных травм скончалась позже в больнице, водитель и 78-летняя пациентка также получили серьезные травмы головы.