Черный Audi снес светофор и дорожные знаки в центре Новосибирска

— Автомобиль получил значительные повреждения, а светофор и дорожный знак «Пешеходный переход» остались лежать на земле, — сообщили в АСТ-54.

Второй участник аварии отделался легкими повреждениями. У него сломана решетка радиатора, правая фара и помят капот. Пострадавший среди людей в ДТП нет.

В комментариях горожане отмечают, что аварии на этом участке происходят подозрительно часто.

— Постоянно на этом перекрестке бьются, живу рядом, чуть ли не каждый день там ДТП. Пора давно там промежуточный светофор ставить посередине, — пишет Антон Носов.