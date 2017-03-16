В Калининграде осудили двух военнослужащих, избивавших сослуживцев. Один из потерпевших покончил с собой

Суд установил: в августе-сентябре 2015 года Еналдиев неоднократно оскорблял сослуживцев, выражался в их адрес нецензурно, а также плевал им в лицо и бил, заодно угрожая насилием. У одного из них и вовсе потребовал три тысячи рублей.

18 сентября 2015 года около трех часов ночи Еналдиев обнаружил, что дежурный по дивизиону спит, а потому решил проучить его — взял у него штык-нож и мобильный телефон.

Помимо него в части был еще один хулиган — сержант Пронин, который неоднократно избивал потерпевшего. В результате военнослужащий покончил жизнь самоубийством.