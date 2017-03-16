В Калининграде осудили двух военнослужащих, избивавших сослуживцев. Один из потерпевших покончил с собой
В Калининградской области суд признал достаточными доказательства, собранные следователями в отношении
В Калининградской области суд признал достаточными доказательства, собранные следователями в отношении
Суд установил: в
18 сентября 2015 года около трех часов ночи Еналдиев обнаружил, что дежурный по дивизиону спит, а потому решил проучить его — взял у него
Помимо него в части был еще один хулиган — сержант Пронин, который неоднократно избивал потерпевшего. В результате военнослужащий покончил жизнь самоубийством.
Приговором Калининградского гарнизонного военного суда Еналдиев и Пронин признаны виновными и проведут 3 года и 3 месяца и 3 года и 6 месяцев соответственно в