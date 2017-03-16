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12:29 (мск), источник: Янтарный край

В Калининграде осудили двух военнослужащих, избивавших сослуживцев. Один из потерпевших покончил с собой

В Калининградской области суд признал достаточными доказательства, собранные следователями в отношении военнослужащих-призывников из войсковой части 41603 младших сержантов Хетага Еналдиева и Василия Пронина — их обвиняли в оскорблении военнослужащего, вымогательстве, превышение должностных полномочий, а также нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Суд установил: в августе-сентябре 2015 года Еналдиев неоднократно оскорблял сослуживцев, выражался в их адрес нецензурно, а также плевал им в лицо и бил, заодно угрожая насилием. У одного из них и вовсе потребовал три тысячи рублей.

18 сентября 2015 года около трех часов ночи Еналдиев обнаружил, что дежурный по дивизиону спит, а потому решил проучить его — взял у него штык-нож и мобильный телефон.

Помимо него в части был еще один хулиган — сержант Пронин, который неоднократно избивал потерпевшего. В результате военнослужащий покончил жизнь самоубийством.

Приговором Калининградского гарнизонного военного суда Еналдиев и Пронин признаны виновными и проведут 3 года и 3 месяца и 3 года и 6 месяцев соответственно в колонии-поселении. Кроме того, оба оштрафованы — на 350 и 400 тысяч рублей соответственно.

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