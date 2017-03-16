В СК подтвердили информацию о найденном теле пропавшего мальчика

Тело было найдено вчера, 15 марта, в поселке Тагара, в пожарном резервуаре на территории школы.

«По предварительным данным, погибшим является 9-летний Константин Ч., без вести пропавший в декабре 2014 года. Поиски ребенка не прекращались следователями все это время», — отметили в следственном управлении.