Красноярская автоледи лишилась оказавшейся в залоге Audi

В Красноярске расследуют уголовное дело по факту мошенничества с автомобилем Audi — автоледи купила иномарку, а она оказалась в залоге.

Пострадавшей является 50-летняя жительница краевого центра. Как установили стражи порядка, женщина приобрела у частного лица автомобиль стоимостью почти 400 тысяч рублей. Но уже через 2 месяца выяснилось, что транспортное средство находилось в залоге, однако «продавец» долг не выплачивал, поэтому машина ему не принадлежала. Настоящий владелец подал в суд и выиграл его, после чего автомобиль изъяли и вернули законному обладателю.

Полицейские установили местонахождение 37-летнего подозреваемого, который признался, что полученные от продажи машины деньги потратил на собственные нужды. В настоящее время по данному факту возбужденно уголовного дело по ч. 3 ст. 159 «Мошенничество», санкция предусматривает до 6 лет лишения свободы.