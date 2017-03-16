Водитель с двадцатилетним стажем сбил хабаровчанку на эстакаде

На улице Павла Морозова во время утреннего часа пик водитель «Хонды Одиссей» сбил женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщает портал «Губерния».

Автолюбитель двигался со стороны южной части города и сворачивал направо, на путепровод, ведущий к проспекту 60-летия Октября. Горожанка пересекала эстакаду поперек и успела сделать лишь несколько шагов по проезжей части.

Автолюбитель 1977 года рождения не заметил женщину из-за ограды: прутья решетки, если смотреть на них под острым углом, сливаются в непрозрачную стенку.

За рулем мужчина уже 20 лет, в ДТП он попал впервые. Опасных травм 57-летняя женщина не получила, ее увезли в травмпункт с подозрением на ушиб ноги.