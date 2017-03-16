Житель Приморья вернул долг соседке фальшивой купюрой

Владивосток, 16 марта, PrimaMedia.

Житель Находки отдал долг своей 83-летней пенсионерке сувенирной купюрой «Банка приколов» номиналом 5 тысяч рублей и был задержан по подозрению в мошенничестве. Мужчина уже дал признательные показания, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОМВД России по Находке.

Женщина, не заметив отличия от настоящей купюры, попытался расплатиться ею в магазине. После того, как продавец не приняла у нее билет «Банка приколов», женщина обратилась в полицию.

Оперативники установили, что накануне к пожилой женщине заходил ее 36-летний сосед, чтобы отдать ранее взятый долг в размере 2 тысяч рублей. Злоумышленники предложил потерпевшей разменять пятитысячную купюру и вернуть ему 3 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.