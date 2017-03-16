Житель Приморья вернул долг соседке фальшивой купюрой
Полиция задержала мошенника, который уже дал признательные показания.
Полиция задержала мошенника, который уже дал признательные показания.
Владивосток, 16 марта, PrimaMedia.
Житель Находки отдал долг своей 83-летней пенсионерке сувенирной купюрой «Банка приколов» номиналом 5 тысяч рублей и был задержан по подозрению в мошенничестве. Мужчина уже дал признательные показания, сообщили ИА PrimaMedia в
Женщина, не заметив отличия от настоящей купюры, попытался расплатиться ею в магазине. После того, как продавец не приняла у нее билет «Банка приколов», женщина обратилась в полицию.
Оперативники установили, что накануне к пожилой женщине заходил ее 36-летний сосед, чтобы отдать ранее взятый долг в размере 2 тысяч рублей. Злоумышленники предложил потерпевшей разменять пятитысячную купюру и вернуть ему 3 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.