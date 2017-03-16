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09:44 (мск), источник: Nakanune.ru

Двое несовершеннолетних пришли в суд Екатеринбурга с наркотиками

Двое 17-летних молодых людей пришли с наркотиками в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга в качестве обвиняемых в грабеже.

Об этом Накануне.RU сообщили пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Подсудимые пришли для беседы с психологом. При досмотре на входе в здание суда судебный пристав обнаружил запрещенное вещество.

«Один из подсудимых вынул из кармана пачку сигарет, в которой находился пакетик со свертком из тетрадного листа с веществом растительного происхождения и предметом, напоминающим мундштук. Растерявшиеся молодые люди не смогли объяснить предназначение и происхождение этих предметов», — сообщили в пресс-службе.

На место приехали сотрудники отдела полиции. Как показал анализ, вещество оказалось наркотиком. В отношении подсудимого составили протокол по статье «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконное приобретение, хранение, перевозка».

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