В Новополоцке произошел порыв трубопровода горячего водоснабжения

16 марта, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. Ночью в Новополоцке произошел прорыв трубопровода горячего водоснабжения, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

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Сегодня в 4.50 от начальника смены Новополоцкой ТЭЦ поступила информация, что в районе дома № 1 по ул. Юбилейной произошел порыв трубопровода горячего водоснабжения диаметром 219 мм. В результате без отопления и горячего водоснабжения остались 12 многоквартирных жилых домов, где проживает 3,5 тыс. человек, детский сад № 10, средняя школа № 3, бассейн «Садко», Полоцкий государственный университет.

Для устранения порыва задействована аварийная бригада тепловых сетей Новополоцка — 4 единицы техники и 17 человек. Техника МЧС не привлекалась.

Ожидается, что к 12.00 теплоснабжение будет восстановлено.