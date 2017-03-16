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09:40 (мск), источник: БЕЛТА

В Новополоцке произошел порыв трубопровода горячего водоснабжения

Для устранения порыва задействована аварийная бригада тепловых сетей Новополоцка — 4 единицы техники и 17 человек. Техника МЧС не привлекалась.

Источник: БЕЛТА

16 марта, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. Ночью в Новополоцке произошел прорыв трубопровода горячего водоснабжения, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

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Сегодня в 4.50 от начальника смены Новополоцкой ТЭЦ поступила информация, что в районе дома № 1 по ул. Юбилейной произошел порыв трубопровода горячего водоснабжения диаметром 219 мм. В результате без отопления и горячего водоснабжения остались 12 многоквартирных жилых домов, где проживает 3,5 тыс. человек, детский сад № 10, средняя школа № 3, бассейн «Садко», Полоцкий государственный университет.

Для устранения порыва задействована аварийная бригада тепловых сетей Новополоцка — 4 единицы техники и 17 человек. Техника МЧС не привлекалась.

Ожидается, что к 12.00 теплоснабжение будет восстановлено.

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