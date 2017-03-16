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09:54 (мск), источник: VN.ru

Геи получили 30 лет колонии за убийство стилиста из Новосибирска

В Новосибирске суд приговорил подельников к 29 годам колонии за убийство известного стилиста Игоря Баландина. Его задушили бельевой веревкой, после чего похитили красный Toyota RAV4 2015 года выпуска. Машину убийцы продали всего за 380 тысяч рублей жителям Кемерова.

В Новосибирске областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Семенова и Александра Коробейникова. По данным следствия, оба были нетрадиционной сексуальной ориентации. В мае прошлого года они жестоко расправились с 47-летним стилистом из Новосибирска Игорем Баландиным. Последний раз его видели 1 мая 2016 года, когда парикмахер выехал на своем красном Toyota RAV4 с территории одного из садовых обществ.

Сообщение о безвестном исчезновении Баландина поступило в полицию только 5 мая. Полицейские немедленно начали комплекс розыскных мероприятий по установлению местонахождения пропавшего. В результате совместной работы оперативники городского и областного уголовного розыска выяснили обстоятельства исчезновения стилиста и личность подозреваемых в совершении убийства. Ими оказались двое знакомых потерпевшего в возрасте 24 и 27 лет.

В ночь на 2 мая 2016 года Семенов и Коробейников под надуманным предлогом пригласили своего знакомого стилиста проехать на его новом автомобиле в безлюдное место, расположенное на территории рабочего поселка Линево Новосибирской области.

Там Семенов напал на мужчину и нанес ему множественные удары руками и ногами по голове и телу. В это время Коробейников набросил на шею водителя веревку и стал душить. Затем сообщники вывезли труп в лесной массив, расположенный в поселке Боровой под Бердском, и спрятали под ветками.

После этого они сдали в ломбарды города Новосибирска кольцо и iPhone 6S, которые принадлежали Баландину, а автомобиль продали жителям Кемерова. Деньги, вырученные от продажи (380 тыс. руб.), Семенов и Коробейников разделили между собой.

«При назначении наказания суд учел явки с повинной Семенова и Коробейникова, а также их состояние здоровья, в том числе наличие у Коробейникова ряда тяжелых болезней», — сообщили VN.ru в областной прокуратуре. Суд окончательно приговорил Семенова к 16 годам лишения свободы, а Коробейников получил 13 лет. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

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