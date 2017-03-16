Геи получили 30 лет колонии за убийство стилиста из Новосибирска

В Новосибирске областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Семенова и Александра Коробейникова. По данным следствия, оба были нетрадиционной сексуальной ориентации. В мае прошлого года они жестоко расправились с 47-летним стилистом из Новосибирска Игорем Баландиным. Последний раз его видели 1 мая 2016 года, когда парикмахер выехал на своем красном Toyota RAV4 с территории одного из садовых обществ.

Сообщение о безвестном исчезновении Баландина поступило в полицию только 5 мая. Полицейские немедленно начали комплекс розыскных мероприятий по установлению местонахождения пропавшего. В результате совместной работы оперативники городского и областного уголовного розыска выяснили обстоятельства исчезновения стилиста и личность подозреваемых в совершении убийства. Ими оказались двое знакомых потерпевшего в возрасте 24 и 27 лет.

В ночь на 2 мая 2016 года Семенов и Коробейников под надуманным предлогом пригласили своего знакомого стилиста проехать на его новом автомобиле в безлюдное место, расположенное на территории рабочего поселка Линево Новосибирской области.

Там Семенов напал на мужчину и нанес ему множественные удары руками и ногами по голове и телу. В это время Коробейников набросил на шею водителя веревку и стал душить. Затем сообщники вывезли труп в лесной массив, расположенный в поселке Боровой под Бердском, и спрятали под ветками.

После этого они сдали в ломбарды города Новосибирска кольцо и iPhone 6S, которые принадлежали Баландину, а автомобиль продали жителям Кемерова. Деньги, вырученные от продажи (380 тыс. руб.), Семенов и Коробейников разделили между собой.

«При назначении наказания суд учел явки с повинной Семенова и Коробейникова, а также их состояние здоровья, в том числе наличие у Коробейникова ряда тяжелых болезней», — сообщили VN.ru в областной прокуратуре. Суд окончательно приговорил Семенова к 16 годам лишения свободы, а Коробейников получил 13 лет. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.