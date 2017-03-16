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10:04 (мск), источник: dostup1.ru

В Чебаркуле объявлены в розыск 2 лжесотрудницы Пенсионного фонда

Женщины обменяли пенсионеру 85 тыс. рублей на деньги из «банка приколов».

Полицейские Чебаркуля (Челябинская область) разыскивают двух мошенниц, похитивших деньги у 88-летнего местного жителя, — женщины представились дедушке сотрудницами Пенсионного фонда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу МО МВД «Чебаркульский».

«Две неизвестные дамы, введя в заблуждение пенсионера 1929 года рождения, под предлогом обмена денег на новые купюры, похитили у него 85 тыс. рублей, оставив ветерану тыла несколько десятков билетов “банка приколов” достоинством 1000 и 5000 “рублей”», — рассказали в полиции.

Родственники потерпевшего обратились к правоохранителям лишь спустя сутки после произошедшего.

По факту хищения чужого имущества, совершенного группой лиц путем обмана или злоупотребления доверием, возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления разыскиваются две женщины европейской внешности. Одной из них на вид 20−30, второй — 50−60 лет.

Более молодая женщина среднего телосложения, ростом 165−168 см, рост второй — около 170−175 см, у нее более плотное телосложение. Обе были одеты в темные куртки и береты.

Сотрудники полиции советуют гражданам не доверять посторонним гражданам, пытающимся попасть в ваш дом, представляясь работниками социальных служб.

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В Чебаркуле объявлены в розыск 2 лжесотрудницы Пенсионного фонда
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