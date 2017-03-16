В Чебаркуле объявлены в розыск 2 лжесотрудницы Пенсионного фонда
Женщины обменяли пенсионеру 85 тыс. рублей на деньги из «банка приколов».
Женщины обменяли пенсионеру 85 тыс. рублей на деньги из «банка приколов».
Полицейские Чебаркуля (Челябинская область) разыскивают двух мошенниц, похитивших деньги у 88-летнего местного жителя, — женщины представились дедушке сотрудницами Пенсионного фонда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«Две неизвестные дамы, введя в заблуждение пенсионера 1929 года рождения, под предлогом обмена денег на новые купюры, похитили у него 85 тыс. рублей, оставив ветерану тыла несколько десятков билетов “банка приколов” достоинством 1000 и 5000 “рублей”», — рассказали в полиции.
Родственники потерпевшего обратились к правоохранителям лишь спустя сутки после произошедшего.
По факту хищения чужого имущества, совершенного группой лиц путем обмана или злоупотребления доверием, возбуждено уголовное дело.
По подозрению в совершении преступления разыскиваются две женщины европейской внешности. Одной из них на вид 20−30, второй — 50−60 лет.
Более молодая женщина среднего телосложения, ростом 165−168 см, рост второй — около 170−175 см, у нее более плотное телосложение. Обе были одеты в темные куртки и береты.
Сотрудники полиции советуют гражданам не доверять посторонним гражданам, пытающимся попасть в ваш дом, представляясь работниками социальных служб.