Экс-главе Седельниковского района Хрищенко дали 3,5 года тюрьмы

Седельниковский районный суд признал достаточными доказательства обвинения для вынесения приговора бывшему главе района Николаю Хрищенко. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия.

Напомним, что махинации проходили с ноября 2014-го по февраль 2015 года. Будучи главой района, Хрищенко незаконно снял статус специализированного жилищного фонда с 60 квартир, в нарушение порядка очередности раздал недвижимость в распоряжение, а вскоре граждане ее приватизировали.

В результате незаконных действий обвиняемого муниципальному бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 73,6 млн рублей. Вину в совершении преступления Николай Хрищенко не признал, мер по возмещению ущерба не принял. В ходе следствия проведено более 60 осмотров объектов недвижимости, назначена и проведена оценочная экспертиза, допрошено около 100 свидетелей. По итогам следствия было внесено представления на имя Главы муниципального района и в Совет депутатов Седельниковского района об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Сегодня приговором суда Хрищенко назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, суд взыскал с Хрищенко сумму причиненного преступлением ущерба.