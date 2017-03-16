В Иркутске ищут парня, ограбившего 87-летнего мужчину

В Иркутске полицейские разыскивают подозреваемого в краже у 87-летнего мужчины 6 тыс. рублей. Как сообщает 16 марта 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, к правоохранителям обратился пожилой мужчина, который рассказал, что 15 марта около 15:50, когда он открывал подъездную дверь в доме по адресу ул. Советская, 136, на него со спины напал неизвестный мужчина и похитил 6 тыс. рублей. Примерный возраст нападавшего 20−25 лет, его рост около 180 см, у него среднее телосложение, был одет в куртку тёмного (серого) цвета.

Сыщики изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего. Граждан, и т. ч. автомобилистов с видеорегистраторами, проезжавших в указанное время рядом с местом происшествия, располагающих какой-либо информацией о личности преступника, полиция просит обратиться в любой отдел полиции или позвонить по телефонам в Иркутске: (3952) 29−21−40, 21−39−35 или 02 (102 — с мобильного). За информацию, которая будет способствовать установлению виновного, объявлено вознаграждение.