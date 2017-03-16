Дело об убийстве депутата заксобрания Челябинской области Вячеслава Середкина и его жены по-прежнему не раскрыто

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал руководитель СУ СК России по региону Денис Чернятьев.

Напомним, гендиректор ОАО «Челябэнергосбыт», депутат Заксобрания Вячеслав Середкин и его жена были жестоко убиты в собственном коттедже 16 августа 2011 года. Ранее сообщалось, что по делу отработано около 15 версий.

Комментируя ход расследования на сегодняшней пресс-конференции, Денис Чернятьев отметил, что не все преступления можно раскрыть следственным путем.

«Здесь нужна оперативная работа», — пояснил глава регионального СК.

По его словам, такая работа проводится, но говорить о достижении положительного результата пока нельзя.

Как сообщало Накануне.RU, два года назад Чернятьев говорил, что убийство Середкиных относится к разряду заказных, но у следствия недостаточно информации, чтобы сделать вывод о заказчиках и исполнителях.