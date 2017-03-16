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15:41 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

94 штрафа ГИБДД на сумму 65 тысяч рублей пришлось оплатить жительнице Краснодара

Краснодар, 16 марта, KrasnodarMedia. Автоледи из Краснодарского края в течение шести месяцев 94 раза нарушила правила дорожного движения, но не оплатила ни одной штрафной квитанции, полученной от ГИБДД, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Краснодарскому краю.

94 штрафа за нарушение правил дорожного движения накопила должница из Краснодара. Самое удивительное, что все нарушения были зафиксированы камерами видеофиксации менее чем за полгода, с конца лета 2016-го. Молодая женщина за рулём Mercedes-Benz, по всей видимости, не слишком обращала внимание на дорожные знаки, а зря. Сводное исполнительное производство о взыскании задолженности на общую сумму 65 тысяч рублей было возбуждено в Межрайонном отделе по взысканию штрафов специально уполномоченных органов Управления ФССП России по Краснодарскому краю.

Судебный пристав Дарья Титова вызвала девушку на приём, где официально предупредила её о перспективах подобной беспечности. В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» злостной нарушительнице грозил арест имущества, а также ограничение на управление транспортными средствами.

Сложно однозначно сказать, что возымело наибольший эффект — перспектива расставания с трёхлучевой звездой на капоте или же временная невозможность пользоваться водительским удостоверением, но женщина сделала для себя выводы.

Штрафы, копившиеся несколько месяцев, были оплачены ею в предусмотренный законом 5-дневный срок для добровольного исполнения. Производство окончено в связи с фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю.

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