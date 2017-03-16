94 штрафа ГИБДД на сумму 65 тысяч рублей пришлось оплатить жительнице Краснодара

94 штрафа за нарушение правил дорожного движения накопила должница из Краснодара. Самое удивительное, что все нарушения были зафиксированы камерами видеофиксации менее чем за полгода, с конца лета 2016-го. Молодая женщина за рулём Mercedes-Benz, по всей видимости, не слишком обращала внимание на дорожные знаки, а зря. Сводное исполнительное производство о взыскании задолженности на общую сумму 65 тысяч рублей было возбуждено в Межрайонном отделе по взысканию штрафов специально уполномоченных органов Управления ФССП России по Краснодарскому краю.

Судебный пристав Дарья Титова вызвала девушку на приём, где официально предупредила её о перспективах подобной беспечности. В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» злостной нарушительнице грозил арест имущества, а также ограничение на управление транспортными средствами.

Сложно однозначно сказать, что возымело наибольший эффект — перспектива расставания с трёхлучевой звездой на капоте или же временная невозможность пользоваться водительским удостоверением, но женщина сделала для себя выводы.