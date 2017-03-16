На площади Павших борцов в Волгограде сбили пешехода

На пересечении Аллеи Героев и ул. Мира, при повороте налево, она сбила 46-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в установленном месте по нерегулируемому пешеходному переду.

В результате ДТП мужчина с ушибами был госпитализирован.