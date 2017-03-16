На площади Павших борцов в Волгограде сбили пешехода
15 марта в 19.00 в Центральном районе Волгограда 30-летняя женщина, управляя машиной «Сузуки Свифт», проезжала по Аллее Героев от пр. Ленина в сторону ул. Гоголя.
15 марта в 19.00 в Центральном районе Волгограда 30-летняя женщина, управляя машиной «Сузуки Свифт», проезжала по Аллее Героев от пр. Ленина в сторону ул. Гоголя.
На пересечении Аллеи Героев и ул. Мира, при повороте налево, она сбила 46-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в установленном месте по нерегулируемому пешеходному переду.
В результате ДТП мужчина с ушибами был госпитализирован.