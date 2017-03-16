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10:58 (мск), источник: ivbg.ru

В аварии на границе с Финляндией есть погибшие

По предварительной информации, в аварии с пассажирским автобусом на МАПП «Брусничное» погибли три человека, пострадало около 20 человек. ДТП произошло на 19 км Сайменского канала.

Пострадавшие доставляются в Выборгскую ЦРБ, водителю была оказана помощь на месте.

Причиной аварии могли стать погодные условия — гололед.

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