В аварии на границе с Финляндией есть погибшие
По предварительной информации, в аварии с пассажирским автобусом на МАПП «Брусничное» погибли три человека, пострадало около 20 человек. ДТП произошло на 19 км Сайменского канала.
По предварительной информации, в аварии с пассажирским автобусом на МАПП «Брусничное» погибли три человека, пострадало около 20 человек. ДТП произошло на 19 км Сайменского канала.
Пострадавшие доставляются в Выборгскую ЦРБ, водителю была оказана помощь на месте.
Причиной аварии могли стать погодные условия — гололед.