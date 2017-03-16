В аварии на границе с Финляндией есть погибшие

В аварии на границе с Финляндией есть погибшие

По предварительной информации, в аварии с пассажирским автобусом на МАПП «Брусничное» погибли три человека, пострадало около 20 человек. ДТП произошло на 19 км Сайменского канала.